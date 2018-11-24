فرنسوا لا كوانتر: الإعداد الدقيق ساهم بإنجاح العملية في مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شدد الجنرال فرنسوا لا كوانتر، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، على أن الإعداد الدقيق للقوى الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل ساهم في نجاح العملية العسكرية في مالي. وأضاف أن العملية تعتبر خطوة إضافية للتعاون المشترك بين القوات الفرنسية والمالية وقوات مجموعة الخمس لدول الساحل، وقوى الأمم المتحدة، لتأمين الساحل المالي.

وينتشر نحو 4500 عسكري فرنسي في منطقة الساحل الأفريقية في إطار عملية برخان التي تلت عملية سيرفال التي سبق وأطلقت عام 2013.

ويذكر أن المتمردين كانوا قد سيطروا على شمالي مالي عام 2012 تقريباً إثر وقوع انقلاب عسكري في العاصمة باماكو في الجنوب، ما دعا القوات الفرنسية العسكرية للتدخل في كانون الثاني (يناير) لحل الأزمة بطلب من الحكومة المالية.

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