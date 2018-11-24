"دولتشي آند غابانا" تلغي حفلها بالصين لاتهامها بـ"العنصرية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألغت دار الأزياء العالمية "دولتشي آند غابانا" حفلها الذي كان مقرراً أن يقام، الأربعاء الماضي، في مقاطعة شنغهاي الصين، بسبب الضجة الواسعة التي أحدثها إعلان ترويجي للوكالة في الصين، واعتباره "عنصرياً". وكان من المفترض أن يكون هذا الحفل هو الأضخم في مسيرة الدار الممتدة لـ33 عاماً، حيثً كان سيتضمن 300 إطلالة بمشاركة 140 عارضاً وعارضة وحضور حوالى 1400 شخص.

وكان الفيديو الترويجي لوكالة "دولتشي آند غابانا" العالمية للأزياء، أثار إستياءً واسعاً في الصين، حيثُ اعتبر الآلاف من مستخدمي شبكة "Weibo" الصينية للتواصل الإجتماعي أنّ الإعلان "يحمل طابعاً عنصرياً، وقد شعروا بالإهانة بسببه".

ويظهر الفيديو امرأة صينية تحاول تناول الطعام الإيطالي بعصي الطعام الخشبية وتفشل، كما أنه أرفق ببعض التعليقات الـ "جارحة والعنصرية"، كانت وردت في محادثة على موقع "انستغرام"، ونُسبت للمصمم ستيفانو غابانا، أحد مؤسسي الوكالة.

وإثر ذلك، تم نشر صور لهذه المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت عبارات على لسان غابانا قال فيها إن مكتبه "غبي مثل التفوق الصيني" ووصف الصينيين بأنهم "رجال مافيا متغطرسين وذوي رائحة كريهة".

وبعد الضجة التي أثارتها هذه التعليقات، أعربت دار الأزيياء العالمية عن اعتذارها عن التصريحات المهينة بحق الصين، نافية مسؤوليتها عن تلك المحادثة، وقالت في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نأسف بشدة للأذى الذي سببته هذه المنشورات والتعليقات والرسائل المباشرة غير الموثقة. نحن نكن كل الاحترام للصين ولشعب الصين".

وبدوره، اعتذر المصمم الإيطالي ستيفانو غابانا ودار الأزياء التابعة له عن الأذى الذي سببته التصريحات، لكنه أكد أنه "تم اختراق موقعه وتم نشر تلك التعليقات دون علمه". وفي هذا الإطار، كتب غابانا عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا أحب الصين والثقافة الصينية. أنا آسف على ما حدث".

من جهتها، قالت الممثلة الصينية تشانغ تسايي، التي لعبت دور البطولة في فيلم "النمر الرابض، التنين المخفي"، في واحدة من حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بها، إن "العلامة التجارية الإيطالية قد أفسدت نفسها".

إلى ذلك، فقد نشرت شخصيات صينية شهيرة، مثل الممثلة "شانج زيكي" المعروفة بدورها في فيلم "التنين الخفي"، والممثلة "لي بينغ بينغ" والمغنية "كاري وانج"، بيانات وطنية انتقدن فيها الدار الإيطالية عبر حساباتهن الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو".

وكتبت "وانج" على حسابها أنها ألغت تعاونها مع شركة الأزياء الإيطالية، معتبرة أن "أساس التعاون هو العلاقة الندية والاحترام المتبادل، واحترام كل منا لثقافة الأخر وتاريخه. لا يمكن انتهاك حرمة الوطن الأم. الوطن فوق كل شيء".

وشركة دولتشي آند غابانا هو بيت أزياء راقية إيطالي، يُنتج الملابس والأحذية والحقائب والساعات، أسسه الإيطاليان دومينيك دولتشي، وستيفانو غابانا والمعروفان بتصميماتهما للمشاهير في العالم.

مصدر الصورة: spektrnews

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