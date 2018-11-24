داعش يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مصلون كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد، بإقليم خوست شرقي أفغانستان الجمعة.

وأسفر التفجير عن قتل 26 شخصاً من بينهم جنود أفغان، وإصابة 50 آخرين، في حين قال مسؤول أمني أفغاني، إن المسجد موجود في قاعدة عسكرية بمنطقة إسماعيل خيل في إقليم خوست الأفغاني.

وشن داعش هجمات متعددة في عدة مناطق بأفغانستان، استهدفت مساجد ومراكز حكومية، ومقرات للشرطة الأفغانية، إضافة إلى مدنيين.

وأسفرت هذه الهجمات عن قتل عشرات الأفغانيين، وإصابة المئات خلال الفترات الماضية.

ويلجأ التنظيم إلى استخدام العبوات الناسفة التي يزرعها في السيارات والمقرات وغيرها، في عمليات الاستهداف التي يقوم بها.

إقرأ أيضاً:

26 قتيلاً بانفجار استهدف مسجداً في أفغانستان

50 قتيلاً بانفجار استهدف علماء أفغان في كابول