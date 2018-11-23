9 قتلى و27 جريح بانفجار في الباكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل 9 على الأقل وأصيب 27 بجروح في انفجار في المنطقة الشمالية الغربية القبلية المضطربة في باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال المسؤول المحلي خالد إقبال لوكالة فرانس برس "نحاول تحديد طبيعة الانفجار" الذي وقع في كالايا في قطاع أوراكزاي.

وأكد مسؤول آخر حصيلة القتلى في الانفجار.

وتعرضت الباكستان اليوم الجمعة 23 تشرين الثاني (نوفمبر) لهجوم آخر تبنته مجموعة انفصالية باكستانية،، حيث أطلق مسلحين النار على القنصلية الصينية ما أودى بحياة شرطيين إصابة آخر.

للمزيد:

بوكو حرام تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا