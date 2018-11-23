عاجل

9 قتلى و27 جريح بانفجار في الباكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) 

قتل 9 على الأقل وأصيب 27  بجروح في انفجار في المنطقة الشمالية الغربية القبلية المضطربة في باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.                            

وقال المسؤول المحلي خالد إقبال لوكالة فرانس برس "نحاول تحديد طبيعة الانفجار" الذي وقع في كالايا في قطاع أوراكزاي. 

وأكد مسؤول آخر حصيلة القتلى في الانفجار. 

وتعرضت الباكستان اليوم الجمعة 23 تشرين الثاني (نوفمبر) لهجوم آخر تبنته مجموعة انفصالية باكستانية،، حيث أطلق مسلحين النار على القنصلية الصينية ما أودى بحياة شرطيين إصابة آخر. 

للمزيد:

 بوكو حرام تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

 

#ضحايا #أخبار عالمية #انفجار #إرهاب #قتلى #باكستان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...