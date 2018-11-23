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مقتل شخص واصابة اثنين اثر اطلاق نار في ولاية الاباما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

قتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران بينهم طفلة في حادثة اطلاق نار في ولاية الاباما الأميركية, وذلك في وقت متأخر من يوم الخميس.

جاء ذلك أثناء توجه آلاف الناس للاستفادة من عروض ما يُعرف بالـBlack Friday أو الجمعة السوداء، المتزامنة مع عيد الشكر.
 
الشرطة المحلية صرّحت في مؤتمر صحفي ان الحادث نجم عن مشاجرة بين مراهقين انتهت باطلاق نار متبادل, وأصيب أحدهم بجروح خطيرة, بينما حاول الآخر الفرار من مكان الحادث

 ونشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت من داخل المركز التجاري أثناء تصويره مشاهد فوضوية سمع فيها العديد من طلقات الرصاص.

بينما أغلق المركز حتى إشعار أخر .

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