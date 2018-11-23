مصرع شخص وإصابة آخرين بحريق في موسكو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب 3 آخرون في حريق اندلع في بناية تحتوي على مخزنا لمواد تشحيم الآلات، وقابلة للاشتعال، وذلك شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.

كما بلغت مساحة الحريق 200 متر مربع، قبل أن تنجح فرق الطوارئ والإنقاذ في إخماده، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية،

كما أشارت فرق الطوارئ والإنقاذ ووفقا له، ورد تقرير عن الحريق فجر اليوم وأرسلت الوزارة 50 شخصا لمكافحته.



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