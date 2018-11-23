ظريف يستبعد إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

أخبار الآن | روما- ايطاليا (رويترز)

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الخميس إن إيران لا ترى داعياً لإجراء محادثات نووية جديدة مع الولايات المتحدة

دون الحصول على ضمانات بعدم الرجوع عن أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأضاف خلال مؤتمر دولي في روما أن الشعب الإيراني سيصمد في وجه العقوبات الأمريكية.

وقال خلال مؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية روما، إن الشعب الإيراني سيصمد في وجه العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن العقوبات لن تقف حائلا دون تحقيق أهداف الاتفاق النووي.

وأضاف ظريف: "هناك طرق كثيرة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإيرانية.. ونحن نسعى حاليا لتعبيد هذه الطرق عبر الاتحاد الأوروبي أوالتعاون الثنائي".

من جانبه، نوه رئيس غرفة التجارة الإيطالية الإيرانية المشتركة الساندرلو إلى ماضي العلاقات التجارية بين البلدين وإلى حجم التبادل التجاري بينهما والبالغ خمسة مليارات يورو، ما يجعل إيطاليا الشريك التجاري الأول لإيران في أوروبا، مؤكدا أن لدى الشركات الإيطالية أرضية جيدة للعمل في إيران وبإمكانها عبر تخطي بعض الصعاب الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها.

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