بوكو حرام تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



خُطف نحوُ 50 قرويًا نيجيريًا، كانوا قد ذهبوا بحثًا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون على أيدي عناصر يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام في نهاية الأسبوع المنصرم،وفق ما ذكرت مصادر أمنية الخميس.

وقال شيهو مادا، وهو عضو في ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام ، إن القرويين تشجعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو؛ بعد أن قال الجيش والميليشيا إنهما طردا الجماعة من هذه المنطقة.

وقال عمر كاشالا قائد ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش: “متمردو بوكو حرام، جمعوا الرجال السبت، واقتادوهم (إلى مكان مجهول) ولم نسمع عنهم مرة أخرى”.

وأضاف كاشالا في تصريح صحفي أن “قرويَين اثنين تمكنا من الفرار، وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما”.

وتابع أنه “ليس لدينا عدد محدد للذين تم اقتيادهم، لكن بشكل عام يتنقّل الحطابون في مجموعات تضم أكثر من 50 رجلًا”.

بدوره، قال باباغانا موسى أحد سكان غامبورو: “نعتقد أن عدد الأشخاص المخطوفين يتجاوز الـ50”.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بداية تمرد بوكو حرام عام 2009، فيما تشرد 1,8 ملايين شخص.

إقرأ أيضاً:

تحطم طائرة استطلاع فرنسية بدون طيار في النيجر

ألمانيا وهولندا تدعمان النيجر للتصدي للهجرة