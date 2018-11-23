اسبانيا تعلن انقاذ مئات المهاجرين في يوم واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنقذت السلطات الإسبانية الخميس 778 حوالي ثمانمئة مهاجرًا على متن العديد من الزوارق في غرب البحر الأبيض المتوسط

بينما صرَّحَت خدماتُ الإنقاذ البحري على تويتر أنها ساعدت 590 شخصاً كانوا على متنها 12 شخصاً.

وأضافت أنه على متن أحد تلك الزوارق "قال الأشخاص الذين تم إنقاذهم إنّ 14 شخصًا اختفوا" في البحر، وقد تمّت مباشرة عملياتٍ لمحاولة العثور عليهم، و من جهته، قدّم الحرس المدني المساعدة لـ 188 مهاجرين آخرين انطلقوا من شمال إفريقيا.

ومنذ بداية العام، باتت إسبانيا البوّابة الأولى لدخول المهاجرين السرّيين إلى أوروبا عبر البحر.

ووفقاً لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل حوالى 50 ألف مهاجر سرّي ولاجئ إلى إسبانيا منذ يناير على متن نحو ألفَي قارب.

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