ارتفاع غير مسبوق لجرائم القتل في كندا.. هذا ما كشفته الأرقام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مكتب الإحصاءات في كندا عن "ارتفاع معدل جرائم القتل في البلاد العام الماضي بنسبة 7%، وهي أعلى زيادة منذ 10 سنوات"، لافتاً إلى أنّ "معدلات الوفيات نتيجة استخدام الأسلحة النارية كانت الأعلى في غضون 25 عاماً".

وفي العام 2017، سجلت الشرطة 660 حادثة قتل، مقارنة بالعام 2016 حيث تمّ تسجيل 612 حادثة، في حين شهدت المدن الكبرى في كندا قفزة غير مسبوقة لهذه الحوادث وأبرزها في تورونتو. وسجلت خلال العام نفسه 266 جريمة قتل متصلة بالأسلحة النارية، بيادة 43 جريمة عن العدد المسجل في العام 2016.

وبذلك، فقد بلغ معدل القتل 1.8 ضحية بين كل 100 ألف شخص، وهو الأعلى منذ العام 2009. وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الإتحادي الأمريكي أنّ "معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 5.4 ضحية بين كل 100 ألف شخص في 2017". ولمواجهة هذه الزيادة في العنف، طبقت الحكومة الإتحادية الكندية قوانين تلزم بائعي الأسلحة بالاحتفاظ بسجلات للمشترين وتشديد التدقيق في خلفياتهم.

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