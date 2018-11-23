إيقاف العشرات في إطار احتجاجات "السترات الصفراء"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



أوقف عشرات الأشخاص في بلجيكا إثر أعمال عنف وقعت قرب مستودع للمحروقات في إطار احتجاجات "السترات الصفراء"، ووصف رئيس وزراء بلجيكا أعمال العنف هذه ب"غير المقبولة".



وذكرت نيابة شارلوروا الواقعة جنوبي البلاد أن 23 شخصا أوقفوا على ذمة التحقيق بعد هذه الحوادث.

ومنذ الجمعة الماضية بات مستودع فيلوي الذي تديره مجموعة توتال الفرنسية من النقاط الساخنة في بلجيكا للاحتجاجات التي انطلقت في فرنسا على زيادة الرسوم على المحروقات.



ويتجمع المحتجون في هذه النقطة لعرقلة حركة المرور وكذلك حركة السير على الجادة السريعة القريبة التي تربط بروكسل بمونس.

ومنذ الإثنين تحولت هذه التحركات إلى أعمال عنف ليلا ونسبت السلطات هذه التجاوزات إلى "مشاغبين" ملثمين.

وصرح رئيس الوزراء شارل ميشال لإذاعة بيل-أر تي أل "إنها أعمال عنف غير مقبولة، يحق لكل فرد التعبير عن رأيه والتظاهر لكن لا يحق له التخريب واستخدام العنف".

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