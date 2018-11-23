إدارة نيسان تعزل كارلوس غصن بالإجماع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقال مجلس إدارة مجموعة نيسان لصناعة السيارات، رئيسه كارلوس غصن الموقوف في طوكيو بتهمة التهرب الضريبي، في خطوة لم يكن من الممكن تصوُّرُها للرجل الذي أنقذ هذه المجموعة اليابانية العملاقة.



وقبل اجتماع مجلس إدارة نيسان، صرَّح مصدر قريب من الإدارة بأنه ليس هناك أي سيناريو آخر مرجَّح غير عزل غصن، وقال إن الاقتراح ما كان سيُطرح للتصويت عليه لو كان هناك حد أدنى من الشكوك.



وأكدت المجموعة التي بنى فيها غصن سمعته كمؤسس إمبراطوريات في عالم صناعة السيارات في 1999، أنها اتخذت هذا القرار بالإجماع، وقالت في بيان إنه بعد مراجعة تقرير مفصَّل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الإدارة بالإجماع على إقالة غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة. كما قرر مجلس الإدارة أيضاً عزل المدير التمثيلي غريغ كيلي، الذي جرى إلقاء القبض عليه أيضاً مطلع هذا الأسبوع.

ويُفترض أن يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة خلفاً لغصن، وسيكون على الأرجح الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا مساعده السابق الذي شنَّ هجوماً عنيفاً، مساء الاثنين، على مرشده السابق.

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