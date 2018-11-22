وفاة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية

أخبار الآن | موسكو - روسيا (متابعات)

فالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن إيغور كورو بوف مدير الاستخبارات العسكرية التي يُلقي عليها الغرب مسؤولية سلسلة من الهجمات توفي بعد "صراع طويل مع المرض".

وقالت وكالات أنباء روسية نقلا عن بيان للوزارة إنه لم يتم تعيين رئيس للإدارة العامة للاستخبارات لهيئة أركان الجيوش منذ 2016، خلفا لكوروبوف الذي يتولى هذا المنصب منذ 2016.

ويذكر أن السلطات البريطانية تـَتهم الاستخبارات العسكرية الروسية أو ما يُعرف بـ"GRU" بالوقوف وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته في منطقة سالزبيري في بريطانيا، باستخدام غاز ِ أعصاب، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

وكان الرئيس الأسبق للجهاز إيغور سيرغون توفي في كانون الثاني/يناير 2016.

وجهاز الاستخبارات العسكرية الذي تأسس في 1918، اعتبر لفترة طويلة منافسا لجهاز الاستخبارات السوفياتي (كا جي بي). وهو يعد أقوى وأجرأ وكالة روسية للتجسس لكنه غير معروف كثيرا من قبل الجمهور.

وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت دول غربية عدة الاستخبارات العسكرية بالتورط في هجمات معلوماتية وعمليات قرصنة في جميع أنحاء العالم. كما اتهمت لندن هذا الجهاز بالتورط في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في آذار/مارس

ويذكر أن السلطات البريطانية تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية أو ما يُعرف بـ"GRU" بالوقوف وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته في منطقة سالزبيري في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

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