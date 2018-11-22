"نيسان" تقيل رئيس مجلس إدارتها "كارلوس غصن"

أخبار الآن – دبي – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أقالت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن، بسبب ما وصفته بأعمال سوء سلوك كاستخدام أملاك الشركة لغايات شخصية وغيرها.

جاء ذلك بعد أن صوت مجلس إدارة صناعة السيارات "نيسان" لصالح إقالته، بعد يومين على توقيفه في طوكيو بشبهات تهرب ضريبي وإساءة التصرف كما أفادت وسائل إعلام يابانية.

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وقالت المجموعة اليابانية، إن غصبن أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي، بحسب نتائج تحقيق داخلي أجرته الشركة، فيما أوقف مكتب مدعي منطقة طوكيو غصن بشبهة انتهاك القانون.

وكانت وسائل إعلام يابانية، افادت أن السلطات في اليابان تحقق مع غصن، مشيرة إلى أنه سيتم اعتقاله بسبب مخالفات مالية تتعلق براتبه.

وغصن هو رجل أعمال من أصول لبنانية، ويحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، وعرف عنه بانقاذه شركة نيسان من الإفلاس، عام 2000 في مهمة وصفت حينها بالمستحيلة.

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