منظمة حظر الأسلحة: إيران لم تكشف عن أسلحتها الكيميائية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهم مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كينيث وارد، إيران بعدم الكشف عن كل قدراتها من الأسلحة الكيميائية للمنظمة الدولية في لاهاي.

واعتبر كينيث وارد، بمثابة انتهاك للميثاق الدولي الذي يهدف إلى منع انتشار تلك الأسلحة.

وقال مندوب الولايات المتحدة كينيث، خلال اجتماع للمنظمة الكيميائية، أن إيران لم تخطر المنظمة بوجود منشأة لتعبئة القنابل الجوية.

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