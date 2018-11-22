مقتل 8 أشخاص بهجوم لـ"بوكو حرام" في النيجر

... "السلمية عطشانة" .. صرخة يطلقها ابناء المدينة "سلمية عطشانة"، هكذا أطلق ناشطون من أبناء سلمية على حملتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفت النظر إلى ما تعانيه مدينتهم على صعيد انقطاع المياه تماماً منذ مدة زادت عن الشهر.

... حاكم دبي يطلق حملة سقيا الامارات لتوفير مياه نظيفة لخمسة ملايين شخص ستركز الحملة على تمويل وتنفيذ مشاريع حفر الابار وضخ وتطهير المياه لجعلها صالحة للشرب، وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من الوفيات التعلقة بمشكلة نقص المياه النظيفة في الدول الفقيرة التي تعاني من هذه المشكلة وقد جمعت الحملة في يومها الأولى نحو تسعة ملايين دولار. ومن المقرر أن تستمر الحملة التي انطلقت السبت حتى التاسع عشر من شهر رمضان الجاري.

... للكبار فقط .. مذيعة مصرية تروي تجربتها المكوث في القبر لساعة كاملة..! في تجربة مصورة وغريبة، دخلت المذيعة المصرية بسمة وهبة أحد القبور، وظلت بداخله لمدة ساعة كاملة؛ في محاولة لاستطلاع ما يحدث به.

... هانت: يجب رؤية نهاية لنشاط إيران المزعزع للاستقرار قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنّ الاتّفاق حول النووي الإيراني يبقى عنصرًا ضروريًا للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال القضاء على تهديد إيران النووية.

... ترامب يمنح وسام الحرية لميريام أدلسون منح الرئيس ترامب وسام الحرية الرئاسي، و هو أعلى وسام مدني في البلاد، لمزيج انتقائي من المكرمين من عوالم الرياضة والترفيه والقانون والسياسة