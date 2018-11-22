مقتل 8 أشخاص بهجوم لـ"بوكو حرام" في النيجر
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة
قتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون متطرفون على فريق حفر آبار تابع للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه "فوراكو"، التي تعمل برؤوس أموال فرنسية في النيجر.
وحمّل كالا مونتاري وزير الدفاع في النيجر، جماعة "بوكو حرام" المسؤولية عن الانفجار الذي وقع في منطقة "تومور" شرق مدينة "ديفا".
وجماعة "بوكو حرام" تنشط في نيجيريا، وفي عام 2015 بايعت تنظيم داعش، وشنت هجمات سابقة في المدينة.
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