مقتل 5 أطفال وجرح 18 آخرين إثر قيام سيارة بدهسهم في الصين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

قتل خمسة أطفال وجرح 18 آخرين إثر قيام سيارة بدهسهم الخميس 22 تشرين الثاني / نوفمبر، في شمال شرقي الصين لسبب لا يزال غير معروف.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن المأساة وقعت ظهر الخميس قبالة مدرسة ابتدائية في مدينة "هولوداو" في مقاطعة "لياونينغ" فيما كان الاطفال يعبرون الطريق.

ونقل التلفزيون الصيني الرسمي على موقع "وايبو" أنه تم إيقاف السائق، بعد أن أظهرت الشرطة فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة تنحرف إلى الجانب الآخر من الطريق وتدهس التلاميذ.

وتتكرر حوادث الدهس المميتة في الصين حيث قتل 13 شخصاً على الأقل هذا الشهر حين سقطت حافلة عن جسر في مقاطعة "شونغ كينغ" بعدما حصل عراك بين السائق وإحدى الركاب.

كما وقتل 11 شخصاً في شهر أيلول (سبتمبر) السابق حين صدمت سيارة حشداً في ساحة عامة في مقاطعة هونان.

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