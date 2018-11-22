ماتيس: التدريبات العسكرية المقبلة مع سيول ستكون أقل حجما

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستقلصان مناورات عسكرية كبيرة الربيع المقبل بهدف إحراز تقدم على صعيد تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية.

وأعلن ماتيس في تصريحات للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" الأربعاء أن المناورات التي يطلق عليها "فول إيغل" والتي تنظم كل ربيع في كوريا الجنوبية ستكون "محدودة في نطاقها".

وحسب أسوتشيدبرس، لم يخض ماتيس في تفاصيل، لكن القرار هو امتداد للجهود التي تبذلها واشنطن وسول لتشجيع التقدم في المفاوضات المتعثرة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وبحسب تعبير ماتيس، سيتم تقليص المناورات المقررة الربيع المقبل إلى مستوى "لن يكون ضارا بالدبلوماسية".

وتعترض كوريا الشمالية بشدة على المناورات العسكرية الواسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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