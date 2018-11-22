في أثيوبيا.. دعوة لإنشاء مدينة لسجن الفاسدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي أنّ "سجون بلاده لم تعد كافية لاستيعاب العدد الهائل من المجرمين.

كلام آبي أحمد جاء خلال حديثه أمام نواب البرلمان الأثيوبي، اليوم الخميس، حيثُ اعتبر أن "أثيوبيا تحتاج لتشييد مدينة جديدة كاملة لإحتجاز كل المشتبه في تورطهم بجرائم فساد وانتهاك حقوق في الإدارات السابقة". وقال: "لقد اخترنا التركيز على القضايا الكبرى وترك الباقي للجنة المصالحة".

وكانت أثيوبيا شهدت خلال الشهر الحالي، حملة اعتقالات واسعة، شملت 63 مسؤولاً استخباراتياً وعسكرياً ورجال أعمال، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في إنتهاكات وجرائم فساد

في غضون ذلك، فقد أدت القاضية وزعيمة المعارضة الإثيوبية السابقة، بيرتوكان ميديكسا، اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الوطني للانتخابات في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، أن "ميديكسا عادت إلى بلادها في وقت سابق من الشهر الحالي عقب قضائها 7 أعوام في المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويعد تعيين ميديكسا الأحدث في سلسلة اختيار سيدات لشغل مناصب بارزة في إثيوبيا، إذ اختار البرلمان الإثيوبي بالإجماع الدبلوماسية سهلي ورق زودي رئيسة للبلاد لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري في إثيوبيا، والسيدة الوحيدة التي تتولى رئاسة بلد في القارة السمراء حالياً.

كذلك، اختار البرلمان الإثيوبي اميازا أشيفاني رئيسة للمحكمة العليا، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في البلاد.

(آبي أحمد علي- الأناضول)

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