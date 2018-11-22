صور مدهشة.. أعاصير وشواهق مائية تضرب مدناً إيطالية (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وثقت كاميرات الهواتف، يوم الثلاثاء، مشاهد رائعة لشاهقة مائية ضربت مدينة ساليرنو في إيطاليا.

وبحسب مجموعة الصور التي تمّ تناقلها عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، فإنّ الشاهقة التي انطلقت من البحر، ضربت سواحل المدينة الإيطالية وطالت المرفأ فيها.

ونشر موقع "ذا صن" لقطات مرعبة للشاهقة المائية التي طالت أيضاً منتجعاً سياحياً. وقال شهود عيان إن "الإعصار الضخم رفع نحو 20 حاوية ثقيلة في المدينة الساحلية، وألقى بهم مثل لعب الأطفال".

وذكر مسؤولون محليون أنّ "الاعصار المخيف شوهد لأول مرة عند الساعة 3، وأدى إلى إصابة شخصين من المدنيين".

كذلك، فقد شهدت مدينة تاوريسانو في جنوب إيطاليا أيضاً، زوبعة مدمّرة، أدت إلى اقتلاع العديد من الأشجار وهدم جدران الأحياء وبعض المنازل. الأمرُ نفسه شهدته مدينة كوترو التي ضربها إعصارٌ قوي أدّى إلى تضرر العديد من المنازل فضلاً عن خسائر فادحة في المزروعات.

مصدر الصور والفيديو: تويتر

للمزيد:

قتيلان و4 مفقودين في انهيار ارضي في البرتغال