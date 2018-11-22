رئيس تنفيذي يواجه تهما باغتصاب طالبة صينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة جي دي دوت كوم ، ريتشارد ليو ، تهما باغتصاب فتاة صينية تبلغ من العمر 21 عاما ليلة الـ 30 من آب/أغسطس الماضي .



ونبه أحد أصدقاء الضحية الشرطة في مدينة منيابولس الأمريكية، بوقوع حادثة في شقة المرأة ، لتـُظهر نتائج التحقيقات عدم حدوث جريمة ، لكن وكالة رويترز ، كشفت أن الضحية كانت تخشى من انتقام الملياردير الصيني لذلك أنكرت الحادثة.



وبعد أقل من 24 ساعة ، عندما تم استدعاء الشرطة مرة أخرى بمساعدة مدير الجامعة التي تدرس بها الضحية، اعترفت وقالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ليو وتم القبض على الرئيس التنفيذي الصيني في تلك الليلة.

وحُكم على ليو، بالسجن لمدة 17 ساعة قبل إطلاق سراحه. ليهرب بعد ساعات إلى الصين، التي ليس لديها معاهدة تسليم مطلوبين مع الولايات المتحدة.

وينظر مكتب المدعي العام في مقاطعة هينيبن في عدة أمور منها الروايات المتباينة لما حدث في تلك الليلة، والقرار المبدئي للشرطة بعدم وجود جريمة، وتردد المرأة المبكر في توجيه اتهامات ضد ليو، وفقا لرويترز.

وقال محامي ليو، جيل بريسبوا، إن براءة ليو ستصبح ظاهرة بمجرد الكشف عن المزيد من الأدلة. وكتب: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من أن تختار رويترز إدارة قصة بمعلومات غير مؤكدة، من مصادر مجهولة من الواضح أن لديها أجندة، بينما لا يستطيع ريتشارد الدفاع عن نفسه".

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