تقرير سري للخارجية الألمانية يشير إلى خطر ترحيل اللاجئين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نشرت وسائل إعلامية ألمانية تقريراً جديداً للخارجية الألمانية، يشير إلى اضطهاد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا إلى سوريا في الفترة الأخيرة، تبعاً لموقع دي دبليو الألماني.

وذكر التقرير أن معظم الأراضي السورية لا تتمتع بحماية شاملة للأشخاص الملاحقين أو المطلوبين أمنياً، ما قد يشكل خطراً على المرحلين السوريين من ألمانيا.

وفي ضوء مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الاتحادي المقرر عقده في 28 وحتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مدينة ماغدبورغ، يكتسب التقرير أهمية إضافية حيث سيتشاور الوزراء خلال المؤتمر بشأن تمديد قرار وقف الترحيل لسوريا والذي ينتهي أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويعتبر هذا التقرير مرجعاً استشارياً للهيئات الداخلية والمحاكم في ألمانيا، والتي يتم اتخاذ القرارات على أساسها عند البت في قضايا اللجوء.

وألح توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ، في أعقاب جريمة الاغتصاب الجماعي، التي وقعت في مدينة فرايبورغ، على ضرورة تقديم تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا لتسهيل ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا.

لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب معارضة سارعت للتحذير من ترحيل اللاجئين السوريين لبلادهم حيث قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، في تصريح لمجموعة RND إن "هذا الترحيل سيكون أمراً غير مسؤول في ضوء استمرار العمليات القتالية والتهديدات الإرهابية وعدم توفير ضروريات الحياة للسوريين في أجزاء واسعة من سوريا".

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