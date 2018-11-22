الكوريتان تشقان طريقا على الحدود بينهما

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارةُ الدفاع الكورية الجنوبية ان الكوريتين فتحتا طريقا على الحدود بينهما للمرة الأولى منذ 14 عاما في مؤشرٍ جديد للمصالحة بين البلدين الجارين.

وقالت الوزارة في بيان إنه من المهم تاريخيا للشمال والجنوب، فَتْحُ مَعْبَرٍ جديد والقيام سويةً بعمليات للعثور على رفات قتلى الحرب على مسرح أسوأ المعارك.

ولا يخرج الطريق الترابي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة. وسيستخدم السنة المقبلة لعمليات مشتركة لمن أجل العثور على رفات ضحايا الحرب الكورية (1950-1953).

وقد شق كل من البلدين قسما من هذا الطريق في منطقة شيوروون الواقعة في منتصف الطريق تقريبا بين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح.

وهو واحد من الالتزامات التي قطعها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال قمتهما الثالثة في بيونغ يانغ في ايلول/سبتمبر.

وقررت الكوريتان ايضا ازالة الملاجئ في قرية بانمونجوم الحدودية وجعلها مكانا خاليا من السلاح.

ويؤيد مون منذ فترة طويلة الحوار مع الشمال الذي يمتلك القنبلة الذرية. وتزداد مقاربته اختلافا عن مقاربة واشنطن التي تتطلب نزعا شاملا للسلاح النووي قبل اي رفع للعقوبات عن بيونغيانغ.

وعلى رغم اسمها، فان المنطقة المنزوعة السلاح واحدة من اكثر الحدود تسلحا العالم، ومليئة بحقول الألغام والاسلاك الشائكة.

وفي صور وزعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يظهر جندي كوري جنوبي وجندي كوري شمالي يشاركان في الأعمال "الجديدة" على وشك المصالحة، على مرأى من رفاقهما.

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