من هو "كيم جانغ يونغ" رئيس الإنتربول الجديد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن الإنتربول عبر حسابه على تويتر، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، الأربعاء، رئيسا للهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.

كيم جونغ يانغ كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول منذ الاستقالة المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي المتهم بالفساد في الصين.

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من هو كيم جانغ يونغ

يبلغ كيم من العمر 57 عاما

الجنسية: كوريا الجنوبية، مقيم في فرنسا

درس في جامعة كوريا، وهو ضابط في شرطة كوريا الجنوبية.

تم انتخابه في اجتماع عقد في دبي في فترة 18 إلى 21 نوفمبر 2018، شغل من قبل منصب رئيس شرطة مقاطعة في كوريا الجنوبية من عام 2014 حتى عام 2015. وقد تم انتخابه كنائب رئيس يمثل آسيا في لجنة الإنتربولالتنفيذية لعام 2015

حملة احتجاجات ضد ترشيح جنرال روسي لرئاسة الإنتربول

وقد أعلن الانتربول على تويتر انتخاب كيم الأربعاء رئيسا لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.

وكان كيم جونغ يانغ رئيسا بالوكالة للانتربول منذ "الاستقالة" المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي المتهم بالفساد في الصين. وانتخب مندوبو انتربول كيم جونغ يانغ خلال اجتماع عام في دبي.

وانتخب المندوبون المجتمعون منذ الأحد في دبي المرشح الكوري الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة، في مواجهة المرشح الروسي الكسندر بروكوبتشوك.

وكان ترشيح بروكوبتشوك الجنرال في الشرطة الروسية لرئاسة الإنتربول أثار حملة معارضة رأت فيها موسكو "تسييسا غير مقبول".

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