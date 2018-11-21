ترامب يبدي تعاونا غير مسبوق في تحقيقات مولر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

أكّد رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الأخير قدّم تعاوناً غير مسبوق، وإجابات مكتوبة على أسئلة من المحقق الخاص روبرت مولر، في التحقيق الذي يجريه عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وقال المحامي إنه حان الوقت لإنهاء هذا التحقيق، لافتاً إلى أنّ معظم ما طرح من أسئلة على الرئيس الأمريكي، أثارت مشكلات دستورية خطيرة وتجاوزت نطاق تحقيق يحظى بمشروعية".

ووصف الرئيس الأمريكي تحقيق مولر بأنه عبارة عن حملة اضطهاد، نافياً ما وصفه بأي تواطؤ مع موسكو بشأن التدخل في الانتخابات، في حين وجه مولر اتهامات لبعض المساعدين السابقين لترامب، ومن بينهم مدير حملته ومستشاره السابق للأمن القومي، وكذلك لعدد من الأفراد الروس والكيانات الروسية.

ومنذ العام الماضي، يتفاوض محامو ترامب منذ مع محققي مولر بخصوص ما إذا كان الرئيس سيجلس في مقابلة، وقدم ترامب نفسه إجابات مختلطة.

من جهته، قال نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين، إن التحقيق سيشمل أي أمور تثور أو قد تنبع مباشرة من التحقيق، في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا أثناء انتخابات 2016.

وتحدثت مصادر صحافية الأسبوع الماضي عن الموضوعات التي شملتها إجابات ترامب خلال اجتماع عقد في يونيو حزيران 2016، الرئيس الأمريكي وأعضاء آخرين في حملة ترامب ومجموعة من الروس، فيما نفى ترامب الصيف الماضي علمه بالاجتماع مع الروس الذين وعدوا حملة ترامب بنشر معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون.

وكانت وكالات مخابرات أمريكية، خلصت إلى تدخل روسيا في الانتخابات في مسعى لترجيح الكفة ناحية ترامب بتقويض كلينتون.

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