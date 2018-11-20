مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار قرب مستشفى في شيكاغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قتل أربعة أشخاص هم شرطي وامرأتان ومسلّح في إطلاق نار وقع الإثنين قرب مستشفى في شيكاغو يرجّح أنّه ناجم عن خلاف شخصي، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

ونشرت الشرطة تعزيزات كبيرة حول هذا المستشفى الجامعي ، ودعت السكان إلى توخي الحيطة والحذر.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أنطوني غوغليلمي، في تغريدة على تويتر، إن إطلاقا للنار وقع في محيط مستشفى ميرسي داعيا الى تجنب المنطقة.

كما أكد غوغليلمي أن "عناصر الشرطة بصدد إجراء عملية تفتيش منهجية للمستشفى. لقد أصيب مطلق نار واحد محتمل على الأقل".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن إدارة المستشفى عمدت إلى إخلاء المرضى وقد خرج بعضهم على كراس نقالة.



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