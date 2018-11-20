في اليوم العالمي للطفل.. غوغل يحتفي بحقهم في اللعب والفرح!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كعادته كل سنة ، احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً غوغل ، بمناسبة يوم الطفل العالمي، حيث يتم الاحتفال به فى 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم فى العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

ووضع محرك البحث غوغل على واجهته صورة كارتونية لأطفال يحتفلون عن طريق اللعب والغناء باستخدام آلات موسيقية، إمعاناً فى تصوير حق الأطفال فى الاستمتاع والبهجة خلال مرحلة طفولتهم.

وفى عام 1954م، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول إلى إنشاء يوم عالمى للطفل، دون تحديد يوم موحد.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل فى 20 نوفمبر عام 1989م، كما يرجع هذا الاختيار أيضا إلى إعلان حقوق الطفل الذى أورخ ف 20 نوفمبر 1959.

وفى هذه المناسبة، يتم القيام بعدة فعاليات وتظاهرات من قبل الناشطين فى مجال حقوق الطفل.

العام الماضي 2017 احتفل غوغل بالطفل بهذه الصورة التي تعبر عن حق الطفل باللعب والتعليم

أما عام 2016 اختار محرك البحث أن يغير واجهته البحثية صورة أطفال يتحلقون حول شعار غوغل ويرسمون روسمات مليئة بالحب والأحلام :

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