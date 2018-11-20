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خروج قطار عن مساره في برشلونة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الشرطة الإسبانية إن قطار ركاب كان يقل نحو مائة وخمسين شخصا خرج عن مساره , خارج مدينة برشلونة ما أدى الى سقوط قتيل وإصابة ستة على الأقل.

وقالت متحدثة باسم شركة القطارات الاسبانية إن الحادث وقع بين بلدتي تاراسا ومانريزا في شمال شرق البلاد, بعد السادسة من صباح الثلاثاء, مضيفة أن الحادثة نتجت عن إنهيار أرضي بسبب الأمطار.وذكر التلفزيون الإسباني "أن عمال الإنقاذ يحاولون تحرير الركاب المحاصرين بين الحطام".

و تعرض شمال إسبانيا لأمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية أدت الى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.


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