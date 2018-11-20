بوتين: سنرد على قرار واشنطن بالانسحاب من معاهدة الصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لن يبقى دون رد من روسيا، لكنها مستعدة للتفاوض حول هذه القضية.

كما شدد بوتين على استعداده لخوض حوار مع الأمريكيين حول هذا الموضوع المحوري، آملا أن يتم التعامل مع ذلك بمسؤولية كاملة.

وأفصح بوتين، لدى افتتاح اجتماع حول القضايا العسكرية في سوتشي عن اقتراحه لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها على خلفية الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضاف "لا شك في أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المعاهدة لا يمكن أن يبقى ولن يبقى دون رد من جانبنا".

وتابع بوتين: "ذلك ما تم فعله، والآن تتوفر لروسيا أسلحة قادرة على اختراق كل أنظمة الدرع الصاروخية".

واستطرد قائلا: "نأمل في أن يشكل المنطق السليم والمسؤولية المتبادلة أساساً للحوار الذي طال انتظاره حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز نظام الأمن الجماعي".



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