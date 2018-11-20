العالم يحيي اليوم العالمي للطفل

اخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يصادف اليوم الثلاثاء العشرين م تشرين الثاني نوفمبر اليوم العامي للطفل حيث تحتفل دول العالم بهذا اليوم لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال وتحسين الرفاه لهم.

وحددت الأمم المتحدة موضوع عام 2018 وهو "الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق" كما أطلقت وسما للمشاركة في هذا اليوم باستخدام الهاشتاغ #GoBlue

وأضافت في بيان "نحن نريد إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، ونعلم أنك تريك ذلك أيضاً."

وبحسب الأمم المتحدة، يتيح اليوم العالمي للطفل نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.

و إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل وهو أيضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

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