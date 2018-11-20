إيفانكا ترامب تخالف القواعد الفدرالية وترتكب خطأ كلينتون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في إرسال مئات الرسائل المتعلقة بالحكومة، مخالفة بذلك قواعد السجلات الفدرالية.

وقال تقرير الصحيفة إن إيفانكا التي تشغل حالياً منصب مستشار في البيت الأبيض، استخدمت بريدها الخاص لإرسال مئات الرسائل العام الماضي إلى مساعدين في البيت الأبيض ومسؤولين بالحكومة، وذلك في انتهاك للقواعد والسجلات الفيدرالية.

وعلم مسؤولو الأخلاقيات بالبيت الأبيض بالأمر، عندما كانوا يراجعون الرسائل التي جمعت خلال الخريف عبر 5 وكالات حكومية في إطار الرد على دعوى قضائية عامة.

وأكد متحدث باسم محامي ترامب أنها استخدمت بريداً الكترونياً خاصاً قبل أن يتم تبليغها بالقواعد، مضيفاً أن جميع رسائلها الإلكترونية المتعلقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر، بحسب الصحيفة.

وتعرضت إيفانكا للانتقادات بعد أن انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب سابقاً منافسته هيلاري كلينتون لاستخدامها خادماً خاصاً لإرسال بريد الكتروني حكومي عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

واستخدمت القضية ضد كلينتون في الحملة الإنتخابية لترامب عام 2016، فيما يعتبر كثيرون أن قرار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بإعادة فتح التحقيق في هذا الأمر قبل أسبوع من الإنتخابات، كان له أثر في هزيمتها.

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