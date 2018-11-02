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مقتل الأب الروحي لطالبان في هجوم بالسكين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت السلطات الباكستانية خبر مقتل الأب الروحي لطالبان سميع الحق المولوي، على خلفية تعرضه لهجوم بسكين من قبل مجهول في منزل بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد نجل المولوي حميد الحق لوسائل إعلام باكستانية أن والده توفى عن عمر يناهز 81 عاما في أحد مستشفيات مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة.

وأشار حميد أن والده كان في فترة راحة في المنزل عندما غادر سائقه ، ليجد الضحية لدى عودته غارقا في دمائه بعد تعرضه للطعن من قبل مجهول.

 

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