محاولة اغتيال المعارض الإيراني تتفاعل.. وهذا جديدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد فروانة)

تفاعلت محاولة اغتيال المعارض الإيراني في الدنمارك دولياً، وأخذت شكلاً جديداً في سحب سفراء إيران من دول أوربية كان آخرها النرويج التي استعدت سفيرها على خلفية العملية.

تصاعد جديد في أزمة العلاقات الإيرانية الأوروبية بعد استدعاء النرويج للسفير الإيراني على خلفية محاولة اغتيال معارض منتمٍ للفرع المحلي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز في الدنمارك، وسبق ذلك استدعاء الأخيرة لسفيرها في إيران.

أبعاد سياسية خطيرة تحيط بهذه العملية التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ /الإرهاب الإيراني الذي يضرب أوروبا منذ أربعين عاماً/ وتأتي مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس حجم التوتر الحاصل بين البلدين إذ إن اتهام الدنمارك لإيران في هذه العملية تزامن مع وعيدها بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على العرض العسكري الإيراني في الأحواز أيلول الماضي، الذي اتهمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بتنفيذه، وقالت إيران حينها إنهم يتواجدون في هولندا والدنمارك وبريطانيا.

ردود الأفعال إزاء هذه القضية دفعت النرويج لسحب سفيرها في طهران، في حين قالت رئيسة حكومتها إرنا سولبرغ إن بلادها "تعمل على رد ملموس" تجاه هذه القضية، وسط تصاعد لهجة التصريحات بين كوبنهاغن وطهران منذ الكشف عن مخطط العملية.

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