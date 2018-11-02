تعيين امرأة رئيسة للمحكمة العليا في أثيوبيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إختار البرلمان الأثيوبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد امرأة رئيسة للمحكمة العليا على ما أفاد مصدر رسمي أثيوبي.



و قال مستشار رئيس الحكومة إن تعيين ميازا اشينافي رئيسة للمحكمة العليا يأتي ضمن مسيرة اثيوبيا لجعل المراكز الاساسية موزعة بالتساوي بين الرجل والمرأة.

وأضاف المستشار الحكومي أن "ميازا اشينافي هي احد اكثر المحامين خبرة في اثيوبيا وهي ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة".

ويأتي تعيين ميازا اشيفاني رئيسة للمحكمة العليا في أعقاب قرارات عدة اتخذها رئيس الحكومة أبيي احمد في تشرين الاول/اكتوبر وكان أبرزها تعيين امرأة رئيسة للبلاد، وتعيين عشر نساء وزيرات في حكومة من عشرين وزيرا.

وسبق أن عملت اشينافي في المحكمة العليا، كما شاركت في صياغة الدستور الاثيوبي، وأسست جمعية النساء المحاميات الأثيوبيات.

وذاع صيت اشينافي أيضا عندما دافعت عن فتاة في ال 14 من العمر متهمة بقتل رجل اغتصبها ليتمكن بعدها من الزواج بها, وقد تحولت هذه الحادثة الى فيلم "ديفرت" الذي عرض عام 2014، وكانت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي منتجته المنفذة.

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