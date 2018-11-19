ماكرون يستعد لزيارة بلجيكا الإثنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعدُ الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم لزيارةٍ رسمية إلى بلجيكا تهدفُ الى تعميقِ وترسيخ العلاقاتِ الفرنسية البلجيكية. وتعتبر هذه الزيارة جزء من جولة ماكرون على الاتحاد الأوروبي

وتأتي هذه الزيارة بعد جدلٍ أثاره قرار بلجيكا الأخير شراء طائرات إف 35 أميركيّة بدلاً من طائراتٍ أوروبية، ما أثار قلق ماكرون. لكنّ باريس تريد أن تقلب هذه الصفحة، وقال الإليزيه قبل الزيارة إنّ هذا الأمر يتعلّق "بخيار سيادي للحكومة البلجيكية".

وبالنسبة إلى ماكرون فإن هذه الزيارة جزء من جولته على كل بلدان الاتحاد الأوروبي. وهو زار حتى الآن 19 من بين بلدان الاتحاد الـ27، منذ وصوله إلى السلطة قبل عام ونصف عام. ومارس ماكرون الأحد ضغوطاً على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مطالباً بإعادة تأسيس أوروبا لمواجهة خطر حدوث "فوضى عالميّة"، وذلك قبل ستّة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي تشير استطلاعات إلى احتمال تحقيق التيّارات القومية اختراقاً فيها.

وقال ماكرون في خطاب أمام مجلس النواب الألماني ببرلين "أوروبا وفي قلبها الثنائي الفرنسي-الألماني" عليها "واجب عدم السماح بأن ينزلق العالم إلى الفوضى ومواكبته باتّجاه السلام" ولذلك يجب "أن تكون أوروبا أقوى وأكثر سيادة". وأيّدت ميركل التي أجرت مباحثات مع الرئيس الفرنسي، فكرة أنّ أوروبا عليها أن تحدّد "دورها" على الصعيد العالمي.

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