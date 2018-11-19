لقطات مرعبة.. موجة ضخمة تدمر واجهة مبنى

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يُظهر لقطات مرعبة لموجات ضخمة تضرب مبنى وتقتلع شرفاته في الساحل الشمالي في جزيرة تينيريفي في جزر الكناري.

وأشارت تقارير غربية إلى أن فرق الإنقاذ قامت بإخلاء المنازل من 39 شخصا، كما أكدت بدورها أن الحادث لم يتسبب في أية إصابات بين سكان المبنى.

ويظهر الفيديو الذي التقطه شخص يدعى "نيلسون أكوسطا" (Nelson J. Acosta)، موجات هائلة تصطدم بمبنى طويل مدمراً بعض شرفاتها.

كما خلف البحر المضطرب خسائر مادية بالساحل الجنوبي للجزيرة، بعدما حطم نوافذ مطعم يتواجد بأحد الفنادق.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، فقد تم خفض حالة التأهب فيما يتعلق بالموجات في جزر الكناري، من الدرجة البرتقالية إلى اللون الأصفر، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الاضطراب

حتى صباح الاثنين.

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