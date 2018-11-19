تعرف على "كارلوس غصن" الرئيس التنفيذي لشركة نيسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كارلوس غصن هو رجل أعمال من أصول لبنانية يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، ولد في التاسع من مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية. يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية، ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز، ومنذ يونيو 2013 إلى يونيو 2016 شغل رئيس مجلس إدارة مصنع السيارات الروسية أفتوفاز.

بالإضافة إلى ذلك فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان.

ولد كارلوس غصن في بورتو فاليو وعاش فيها إلى سن السادسة، و في عمر سنتين أصابه مرض نتيجة تسمم، فنقل إلى ريو دي جانيرو للعلاج، لكنه لم يتعافى تماما هناك، وفي عام 1960 انتقل مع

والدته وأخته إلى بيروت، وأكمل هناك دراسته الإعدادية في مدرسة سيدة الجمهور، بعدها أكمل دراسته التحضيرية في باريس في كلية ستانيسلاس وثانوية سانت لويس وتخرج عام 1974 بدرجة

بكالوريوس في الهندسة من مدرسة هندسة في فرنسا والمدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس عام 1978.

و يحمل غصن الجنسيات البرازيلية واللبنانية والفرنسية. كما يتحدث 4 لغات بطلاقة هي العربية، الفرنسية، البرتغالية والإنجليزية.

لقب غصن ب السيد حلَّال المشاكل لنجاحه في إعادة الانتعاش الاقتصادي وزيادة أرباح رينو بعد قيامه بإعادة هيكلة جذرية للشركة في أواخر 1990، فقد قام بإنقاذ شركة نيسان من الإفلاس الموشك سنة

1999.

بعد التحول المالي والانتعاش الاقتصادي الذي حققته نيسان على يد غصن، قامت مجلة فورتشين الأمريكية بمنحه لقب رجل أعمال آسيا. وفي عام 2003 صنفته كواحد من أقوى 10 رجال أعمال خارج

الولايات المتحدة، وإصدارها الآسيوي قام بانتخابه كرجل العام.

وقد أوضحت استطلاعات الرأي التي نشرت في صحيفة فاينانشال تايمز وشركة برايس وتر هاووس كوبرز حصول غصن على المركز الرابع ضمن قائمة أكثر رؤساء الأعمال احتراما في عام 2003 ،

وكثالث أكثر رؤساء العمل احتراما في عام 2004 و2005.

هذه الإنجازات أدت إلى سطوع اسمه بسرعة كبيرة في اليابان وفي عالم الأعمال.

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