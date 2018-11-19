الإتحاد الأوروبي: سنفرض عقوبات على إيرانيين بسبب الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد دبلوماسيون أن الاتحاد الأروبي أصدر موافقة، اليوم الاثنين، على بحث فرض عقوبات اقتصادية على الإيرانيين المسؤولين عن مؤامرات اغتيال مستهدفة في فرنسا و الدانمارك.

ولم يتم تحديد أسماء محددة حتى الآن ، لكن أصدر قرار عام بين الوزراء في اجتماع في بروكسل على بدء البحث بشأن الأشخاص المحتملين.

كما ناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من عقوبات أميركية

محتملة بخصوص الآلية.

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