ماي: لا توجد خطة بديلة للبريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عدم وجود بديل لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي قدمتها الأسبوع الماضي. ومشروع الاتفاق يهدف إلى تأمين خروج سلس من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 4 عقود من العضوية، ويحدد مرحلة انتقالية للجانبين للتأقلم على الخروج من الاتحاد.



وقالت ماي في مقال في صحيفة "صن أون صنداي": "لا توجد خطة بديلة على الطاولة. لا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي". وتابعت: "إذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فإنهم ببساطة يعيدوننا إلى المربع صفر. وسيعني ذلك مزيداً من الانقسام ومزيداً من الغموض، وإخفاقاً في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني".

وقالت وزيرة شؤون الحكومة في البرلمان، أندريا ليدسوم، لهيئة الإذاعة البريطانية أمس السبت، إنها تؤيد ماي ولكنها ليست راضية تماماً عن الاتفاق. وأكدت عدة صحف بريطانية، أن ليدسوم تعمل مع 4 وزراء كبار آخرين ومؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهم مايكل غوف وليام فوكس، وكريس غرايلينغ، وبيني موردونت، لإقناع ماي بتغيير الاتفاق.

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