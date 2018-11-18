شعبية ماكرون تنخفض إلى 25 في المئة

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

غداة التظاهرات الاحتجاجية ,أظهر استطلاع للرأي انخفاض شعبيّة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى خمسةٍ وعشرين في المئة، والاستطلاع أجرته مجموعة أبحاث "إيفوب" نُشر في صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، يأتي غداة تظاهراتِ "السترات الصفراء" التي حشدت أكثر من مئةِ ألف شخص السبت في فرنسا احتجاجاً على فرض ضريبةٍ بيئيّة على الوقودِ وزيادةِ أسعارها وكذلك على السياسة "الظالمة" للحكومة الفرنسية التي تمس بالقدرة الشرائية.

غير أنّ أحدًا لا يعرف مدى اتّساع حركة الاحتجاج حيث إنّها تبدو تلقائيّة إلى حدّ كبير.

وأظهرت نتائج الاستطلاع انخفاضًا في شعبيّة ماكرون بأربعة نقاط في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق. وجاء فيه أن أربعةُ في المئة فقط من المستطلعين إنهم "راضون جدًا" عن أداءِ ماكرون.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ اربعةً وثلاثين في المئة كانوا "في الغالب غير راضين"، في حين قال تسعةُ وثلاثون في المئة إنهم "غير راضين أبدًا". وتمّ إجراء الاستطلاع بين 9 و17 تشرين الثاني/نوفمبر وشمل 1957 شخصًا.

وتراوح رد فعل الحكومة في الأيام الأخيرة على التظاهرات بين التهديد والتهدئة، وقال وزير الداخلية إدوار فيليب إنه "بالإمكان التظاهر" لكن "ليس مقبولاً" إغراق البلد في حالة شلل.

وأعلنت الحكومة الأربعاء زيادة المساعدات المخصّصة للأكثر فقراً حتى يتمكّنوا من تغيير سياراتهم أو دفع فواتير المحروقات. وفي اليوم ذاته اعترف ماكرون بشكل غير مسبوق بأنه لم "ينجح في مصالحة الشعب الفرنسي مع قادته" وهو الأمر الذي كان قد جعله أحد شعارات حملته الانتخابية.

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