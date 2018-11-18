شرطة ميانمار تداهم مخيما للنازحين الروهينغا وتصيب 4 بالرصاص

أخبار الآن | يانجون - ميانمار (رويترز)

أصابت شرطة ميانمار أربعة من مسلمي الروهينغا بالرصاص يوم الأحد بعد أن اعتقلت رجلين اتهمتهما بتهريب البشر من مخيم للنازحين في ولاية راخين بغرب البلاد.

وفاقمت الواقعة ورحلات قوارب أخرى مشابهة المخاوف من موجة جديدة من الرحلات المحفوفة بالمخاطر بعد حملة إقليمية على مهربي البشر عام 2015.

ودخل نحو 20 من أفراد الشرطة المخيم الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي سيتوي عاصمة ولاية راخين صباح الأحد واعتقلوا الرجلين المتهمين بامتلاك قارب استخدم في محاولة لتهريب 106 من الروهينغا إلى خارج البلاد يوم الجمعة.

وكان القارب المتهالك، الذي كان يقل 25 طفلا من بين ركابه، متجها إلى ماليزيا عندنا أوقفته السلطات جنوبي يانجون واعتقلت من كانوا على متنه.

وقال ماونج ماونج أيي (27 عاما)، وهو أحد مسلمي الروهينغا في المخيم وكان شاهدا على إطلاق النار، لرويترز إن أربعة أشخاص أصيبوا في الواقعة واثنان منهم في حالة خطيرة.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف ”خرج أشخاص من المخيم لمعرفة ما يحدث وأطلقت الشرطة النار على الناس“.

وقال ثان هتاي مفتش الشرطة في مركز قريب ”سمعت أن بنغاليين من المخيم حاولوا تخليص المعتقلين من يد الشرطة التي اضطرت لإطلاق أعيرة تحذيرية. سمعت أن بعض البنغاليين أصيبوا. لا أعرف التفاصيل“.

ويطلق الكثير في ميانمار على الروهينغا صفة بنغاليين في إشارة إلى أنهم يعتبرونهم دخلاء من بنجلادش.

ونفى الشاهد تلك الرواية وقال إن الروهينغا لم يهاجموا الشرطة ولم يحاولوا تخليص المعتقلين وأشار إلى أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية على سكان المخيم وليس في الهواء.

ولم يجب زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار على مكالمات للحصول على تعليق.

اقرا:

تأجيل خطط بنغلادش لإعادة الروهينغا إلى ميانمار