بريطانيا: خطة برلمانية لتجنب "بريكست" دون اتفاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن أعضاء من حزب المحافظين البريطاني أجروا اتصالات مع أعضاء من المعارضة، لوضع خطة لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق

يأتي ذلك إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي ، وأكدت الصحيفة أن مجموعة البرلمانيين المحافظين تريد إعداد طلب طارئ لتقديمه إلى مجلس العموم، بعد أيام من التصويت المحتمل ضد الاتفاق،

وتتضمن الخطة، حفاظ بريطانيا على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، على غرار النرويج، والوصول إلى السوق الموحدة بدمجها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب العمال المعارض يمكن أن يحاول تحريك طلب لسحب الثقة من ماي، أو تبني اقتراح إجراء استفتاء ثانٍ، قبل الانضمام إلى خطة المحافظين المحتملة.

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