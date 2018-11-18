الجنائية الدولية تعلن اعتقال "رامبو"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، السبت، عن اعتقال البرلماني في جمهورية أفريقيا الوسطى ألفريد يِكَاتُوم، المتهم بارتكاب جرائم قتل وترحيل وتعذيب لمسلمين في بلاده.

واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يِكَاتُوم، وهو قائد جماعة مسيحية مسلحة، ومعروف باسم "رامبو"، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستهدافه سُكَّانًا مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت المحكمة في بيان، أنها أصدرت أمرا باعتقال يكاتوم يوم 11نوفمبر "لمزاعم مسؤوليته الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين ديسمبر من عام 2013 وأغسطس 2014".

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