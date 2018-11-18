إعصار غاجا يخلف 33 قتيلاً في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت الى ثلاثة وثلاثين شخصا حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب الساحل الشرقي للهند، بينهم إحدى عشرة امرأة وطفلان قضوا جراء الفيضانات وانهيار المنازل وحوادث الصعق بالكهرباء. وبلغت سرعة الرياح المرافقة للإعصار "غاجا"، نحو مائة وعشرين كيلوا مترا في الساعة، مخترقاً ولاية تاميل نادو بعد أن اصطدم بالساحل يوم الجمعة الماضي.

واضطر مئات الألاف على النزوح من المناطق التي ضربها الإعصار، وخلف أضرارا مادية جسيمة. واستعانت السلطات الهندية بمئات عمال الطوارئ للمساعدة في اصلاح شبكات الطرق والكهرباء التي تضررت بشدة جراء الإعصار، كما انضمت طائرة مروحية تابعة للبحرية وسفينتين إلى جهود الإغاثة في الولاية.

وفي سياق متصل، أعلنت الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار بدأ بالتوجه من يوم أمس السبت، إلى ولاية كيرالا المجاورة، قاصداً بحر العرب.

وغايا هو ثان إعصار يضرب الساحل الشرقي للهند هذا العام، فيما تسببت العواصف التي ضربت جنوب الهند منذ شهر أبريل وحتى ديسمبر من العام الماضي في سقوط نحو 250 ضحية في ولايتي تاميل نادو وكيرالا.

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