كابل تحذر من عودة فيلق "فاطميون" التابع لإيران من سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وسائل إعلام)

ذكرت وسائل إعلام أفغانية، إن ضباطا أفغان سابقين شاركوا في حوار بالعاصمة كابول، حول العوامل الكامنة وراء إنشاء فرقة "فاطميون" الأفغانية التابعة لإيران، ودرسوا كيفية تجنيد عناصرها للقتال في سوريا، وتأثير ذلك على الأمن القومي الأفغاني.

وحذر الضباط من عودة عناصر هذه الميليشيات التي أنشأتها إيران، بهدف الدفاع عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، من سوريا إلى أفغانستان، وأشاروا إلى ضلوع هذه الميليشيات في بعض الاشتباكات العسكرية في أفغانستان أيضا.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالدارية عن "آرين شريفي"، الرئيس السابق لدائرة "رصد التهديدات" في مجلس الأمن القومي الأفغاني قوله؛ إن إنشاء فيلق "فاطميون بهدف مشاركته في الحرب بالنيابة عن إيران، ترك تأثيره" على علاقات كابول مع بعض العواصم، وهذا الفيلق يشكل تهديدا كامنا للأمن في أفغانستان.

وتجند ميليشيات "فاطميون" عناصرها من "الهزارة" وهي أقلية شيعية أفغانية، ويقوم "الحرس الثوري" الإيراني بتمويل وتسليح وتدريب هذه الميليشيات التي تشكل القاعدة البشرية للقوات لإيرانية في سوريا، إلى جانب فيلق "زينبيون" الذي كونته إيران من الشيعة الباكستانيين.

وتؤكد تقارير صحافية أن "الحرس الثوري" الإيراني جنَّد منذ 2013 إلى 2017، حوالي 50 ألف لخوض الحرب بسوريا دفاعا عن الأسد، حيث يشكل "الهزارة الأفغان" الأغلبية بين الميليشيات الموالية لإيران، والتي تتكون في مجملها من عناصر مقاتلة شيعية باكستانية وعراقية ولبنانية أيضا.

وفيلق "فاطميون" عبارة عن قوة شبه عسكرية، تابعة لفيلق "القدس" ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، ويتكون من الشيعة "الهزارة" في أفغانستان إلا أن عناصره في الغالب هم من الأفغان الشيعة المقيمين في إيران، وتم تجنيد معظمهم مقابل حصولهم على إقامة ومنحهم الجنسية الإيرانية ودفع رواتب شهرية لهم.

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