ترامب يمنح وسام الحرية لميريام أدلسون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منح الرئيس ترامب وسام الحرية الرئاسي، و هو أعلى وسام مدني في البلاد، لمزيج انتقائي من المكرمين من عوالم الرياضة والترفيه والقانون والسياسة، بما في ذلك اثنين من أشهر الأسماء في القرن الماضي، روث والفيس بريسلي.

كما منح وساما آخر لميريام أدلسون، طبيبة وناشطة إنسانية، التي قدمت بمساعدة زوجها مساندة ضرورية بشدة للرئيس ترامب، و قد ساهموا في الانتخابات النصفية الأخيرة بأكثر من 120 مليون دولار للجمهوريين.

وتعكس الميدالية الحرية الرئاسية، التي أنشأها الرئيس جون كنيدي ، و غالبا ما منحت حسب دائما الأذواق الشخصية للرئيس وتحيزاته ، أو من أجل مكافأة سياسية في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال ، منح الرئيس

باراك أوباما الميدالية إلى وارين بوفيت، المستثمر الأسطوري الذي ساعد دعمه في عام 2008 في منحه مصداقية. وقال كايل كوبكو ، أستاذ العلوم السياسية في كلية إليزابيثتاون في بنسلفانيا، الذي كتب تقارير علمية عن عملية منح الميداليات، إن السيد ترامب تبع ببساطة هذا التقليد.

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