بعد عامٍ على اختفائها.. غواصة "سان خوان" تعود مع طاقمها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعدما فقدتها في تشرين الثاني العام الماضي، عثرت شركة "آوشين إنفينيتي" الأمريكية على غواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية، يوم الخميس الماضي، غارقة في البحر مع بحارتها الـ44.

وعلى الأثر، غرّدت القوات البحرية عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "تفيد وزارة الدفاع والقوات البحرية الأرجنتينية بأن بحث شركة "Ocean Infinity"، بمساعدة جهاز التحكم عن بعد على عمق 800 متر، أكد أمس الجمعة، العثور على الغواصة "سان خوان".

وكانت القوات البحرية فقدت الإتصال بالغواصة "سان خوان" في 15 تشرين الثاني 2017 حيث كانت تقل على متنها 44 شخصاً بعد خروجها من ميناء "أوشوايا" الأرجنتيني. وفي 30 تشرين الثاني من العام نفسه، أعلنت القوات وقف محاولات إنقاذ طاقم الغواصة، فيما استمرّت عمليات البحث عنها.

وفي أيلول 2018، بدأت شركة "أوشين إنفينيتي" الأمريكية الخاصة التي استأجرتها الحكومة الأرجنتينية، علميات بحثها عن الغواصة، وذلك بعدما غادرت السفينة "يانتار" الروسية منطقة البحث عن الغواصة.

مصدر الصورة: news.sky

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