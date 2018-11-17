أمريكا: هجوم إلكتروني بهوية مسؤول كبير بالخارجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتحل قراصنة إنترنت شخصية مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ، للهجوم على وكالات حكومية وشركات ومراكز بحثية أميركية. وبدأت عملية "الاحتيال" عبر رسائل بريد إلكتروني تـَدعي أنها تأتي من مسؤول الشؤون العامة في الوزارة. و أوضحت شركات الأمن الرقمي أن الهجوم مرتبط بمجموعة مرتبطة بالاستخبارات الروسية.

وأوردت وزارة الخارجية: "أنها على علم بالحادث السيبراني الشرير الذي وقع مؤخرا وشهد انتحال شخصية موظف في الوزارة ثم جرى الإبلاغ عنه من قبل شركة الأمن الرقمي الأميركية فاير آي. ولم يتم اختراق أي شبكة من شبكات الوزارة من خلال هذه المحاولة الإلكترونية الخبيثة".

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