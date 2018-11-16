الخارجية الأمريكية: التحقيق السعودي بشأن خاشقجي خطوة مهمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي هي خطوة أولى جيدة في الطريق الصحيح، ودعت السلطات السعودية الى المضي قدما في تحقيقاتها.

ولم تستبعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيقات. وفرضت واشنطن الخميس عقوبات على 17 سعوديا متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي.

كما أعلنت الخارجية المصرية عن متابعة مصر "باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية السعودية من نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة."

وجاء في بيان للخارجية المصرية: "إن مصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية."

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