إدانة "الخمير الحمر" في كمبوديا، بعد 40 عاما من "حقول القتل"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أدانت محكمة تدعمها الأمم المتحدة الجمعة 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، مسؤولين سابقين اثنين من "الخمير الحمر" بالإبادة الجماعية بعد قرابة 40 عاماً على الإطاحة بالنظام الذي شهد عهده ما عرف باسم "حقول القتل".

وقالت المحكمة إن نيون تشيا ويعرف باسم "الأخ الثاني" (92 عاماً) والرئيس السابق خيو سامفان (87 عاماً) أدينا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد المسلمين والفيتناميين.

وحكمت اللجنة القضائية بالسجن المؤبد على المسؤولين، وتعتبر هذه الإدانة الأولى التي توجه إلى الخمير الحمر بعد الإبادة الجماعية التي قاموا بها منذ عام 1975 إلى عام 1979 والتي أطاحت بما يقارب 3 مليون شخص أي ما يقارب 25% من سكان كمبوديا في ذاك الوقت.

وتم تدمير المعابد البوذية والكنائس وجميع مساجد كمبوديا وعددها 180، حيث تعرضت جميع الأديان في كمبوديا للحظر تحت طائلة الموت، ولم يبق من 40 ألف مسلم على قيد الحياة في محافظة "كامبونج تشام" سوى 4 أشخاص بعد سقوط نظام الخمير الحمر.

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